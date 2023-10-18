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برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبيرتو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي إصابة الظهير الأيمن الإسباني للفريق، سيرجي روبيرتو قبل مباراة أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل.

ونشر برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "X" تغريدة نصت على: "يعاني لاعب الفريق الأول سيرجي روبيرتو من إصابة العضلة النعلية في أسفل ساقه اليمنى، ولن يتمكن من المشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات حتى يتم شفائه".

ويلاقي فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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