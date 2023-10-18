برشلونة يعلن إصابة سيرجي روبيرتو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

أعلن نادي برشلونة إصابة الظهير الأيمن الإسباني للفريق، سيرجي روبيرتو قبل مباراة أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل.

ونشر برشلونة عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة "X" تغريدة نصت على: "يعاني لاعب الفريق الأول سيرجي روبيرتو من إصابة العضلة النعلية في أسفل ساقه اليمنى، ولن يتمكن من المشاركة مع الفريق في التدريبات والمباريات حتى يتم شفائه".

ويلاقي فريق برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد المقبل الموافق 22 من الشهر الجاري، ضمن مباريات الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.