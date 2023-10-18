رودري: ميسي سيفوز بالكرة الذهبية.. والسعودية ليست المكان المناسب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث رودريجو هيرنانديز لاعب مانشستر سيتي عبر برنامج اليوتيوب الشهير "El Partidazo de COPE" الذي يقدمه الإعلامي خوانما كاستانيو، عن احتمالية انضمامه إلى السعودية ومن سيكون الفائز بالكرة الذهبية.

وقال رودري: "الانضمام إلى مشروع مثل السعودية سيكون أمرا معقدا، لأن أولوياتي في كرة القدم هي الطموح والفوز بالألقاب على جميع المستويات، الفردي والجماعي، والمملكة العربية السعودية ليست المكان المناسب لهذا".

وعند سؤاله عن من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية بعيدا عن العاطفة، أضاف: "أعتقد أن ميسي سيفوز بهذه الجائزة مرة أخرى".

وواصل: "لا أفكر في الجوائز الفردية، فهي تعتمد على التسويق والقوة الإعلامية أكثر من مستوى اللاعب في أرضية الملعب".

وتابع لاعب خط وسط السيتي: "أنا لاعب لا يمتلك القوة الاعلامية ويفتقد للتسويق إعلاميًا بشكل كبير، مثل تشافي وأنيستا من قبل".

وعن أفضل لاعب في التاريخ في مركز "خط الوسط"، اختتم: "بوسكيتس هو أفضل محور خط وسط على الإطلاق، وأريد أن أكون أفضل منه يوما ما".