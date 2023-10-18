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تاتا مارتينو يؤكد نية إنتر ميامي للتعاقد مع لويس سواريز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

كشف تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي الأمريكي، حقيقة التفاوض مع لويس سواريز لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مارتينو في تصريحات نقلتها صحيفة "as": "بالنظر إلى تحليلنا للعام المقبل والاحتياجات التي نريدها، لدينا سيناريو في حال ضم لويس سواريز وبدونه".

وأوضح مدرب إنتر ميامي: "إذا أصبح سواريز لاعبا حرا رسميًا، سنكون مستعدين لاتخاذ الخطوات المناسبة للتعاقد معه".

وفيما يتعلق بحالة البدنية عقب التوقف الدولي، اختتم: "لن نقوم بتقييم مدى شفاء ليو فقط، بل سنقوم بتقييم جميع اللاعبين الدوليين عندما يصلون إلى هنا يوم الخميس".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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