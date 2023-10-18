"سمات الإخوان المسلمين".. وزير الداخلية الفرنسي يهاجم بنزيما بعد دعم فلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تعرض كريم بنزيما، لاعب اتحاد جدة الحالي وريال مدريد السابق للهجوم من السلطات الفرنسية، عقب دعم القضية الفلسطينية.

وفقا لـ صحيفة "فوت ميركاتو" الإسبانية، قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان: "منذ سنوات كثيرة ونحن نلاحظ انجرافاً بطيئاً لبنزيما نحو إسلام أكثر تشدداً وصرامة، وهو إحدى سمات أيديولوجية جماعة الإخوان المسلمين".

اختتم: "التي تتسم بنشر المعايير الإسلامية بمختلف المجالات، بالخصوص وتحديداً بالرياضة".

يذكر أن بنزيما تضامن مع فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، وكتب: "كل صلواتنا من أجل سكان غزة الذين يقعون مرة أخرى ضحايا لهذا القصف الظالم الذي لا يستنى النساء ولا الأطفال".