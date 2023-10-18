بالأسماء والمناصب.. مرشحات في انتخابات نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

تعقد انتخابات نادي الزمالك 2023-2027، يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023، وتستقبل اللجنة المكلفة بإدارة النادي أعضاء الجمعية العمومية بداية من التاسعة صباحا.

شهدت انتخابات الزمالك تقدم أكثر من سيدة لعدة مناصب، إذ جاء أسماء ومناصب المرشحات كالآتي:

ميرفت السيد أحمد، منصب الرئيس

نيرة الأحمر، منصب العضوية تحت السن

ياسمين الشريف، منصب العضوية تحت السن

مروة أمير الرفاعي، منصب العضوية فوق السن

حمدية كمال، منصب العضوية فوق السن

مروة البورجي، منصب العضوية فوق السن

نجلاء الناجي، منصب العضوية فوق السن

شيرين الفقي، منصب العضوية فوق السن

سماح سعيد، منصب العضوية فوق السن

آية هشام، منصب العضوية فوق السن