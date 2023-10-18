"عاشت فلسطين حرة".. الأهلي يعلن الحداد على ضحايا غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي، في بيان رسمي، الحداد على ضحايا فلسطين، مشيراً إلى أنه يرفض الموقف غير العادل والصمت الدولي تجاه غزة.

نص البيان على: "عاشت فلسطين حرة، يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخواننا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء".

أضاف: "ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه".

اختتم: "ويؤكد النادي الأهلي مجدداً على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضيه، عاشت فلسطين حرة".