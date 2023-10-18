شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يدعم الرئيس السيسى فى قراراته لدعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر دعمه الكامل لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن دعم القضية الفلسطينية تضامنا مع الشعب الفلسطيني ضد ما حدث من تجاوزات واعتداءات وحشية على أهالي غزة.

كما يعلن مجلس الإدارة تأييده الكامل للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يتخذه من قرارات لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.