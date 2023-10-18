شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن الحداد على أرواح شهداء فلسطين ويجدد رفضه لما يحدث مع أشقائنا بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء.

ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصًة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه .

ويؤكد النادي الأهلي مجددًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه. عاشت فلسطين حرة.