شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري لكرة القدم للمشي يدين بشدة استهداف الأبرياء من شعب فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر اتحاد كرة القدم للمشى بيانا ، يعرب خلاله عن أسفه وحزنه العميق لسقوط مئات الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ جراء العمل الوحشي الخسيس الذي استهدف مستشفى المعمداني، وندعو الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى وأن يكون معينا لشعب فلسطين.

ويؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للمشي، برئاسة الدكتور محمود محمد العوضي، دعمه الكامل لرؤية وقرارات القيادة السياسية في مصر برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يراه مناسبا لدعم أشقائنا في فلسطين وللحفاظ على أرضنا الحبيبة مصر.

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.