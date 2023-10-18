شكرا لقرائتكم خبر عن 14 فريقاً في بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية 2023، التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، والتي تقام بجانب استاد هزاع بن زايد في العين، على مدار يومي 28 و29 أكتوبر الجاري، عن مشاركة 14 فريقاً تضم نخبة من أمهر وأبرز لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم.

وتعتبر بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية آخر بطولة للأساتذة في الموسم الحالي، حيث تسعى الاتحادات إلى تجميع النقاط، للتأهل إلى الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وسيتم الإعلان عن التصنيف النهائي للفرق المشاركة في الأولمبياد بعد يومين من انتهاء البطولة، وتحديداً في 1 نوفمبر المقبل.

وتزخر الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها العين بالمواهب الرياضية المتميزة، حيث ستشهد البطولة مشاركة فائزين بميداليات أولمبية وأفضل لاعبي كرة السلة الثلاثية في العالم، لتقديم عرض رياضي مميز للمشجعين، وتشارك في النسخة المرتقبة فرق يوبي - ليمان - بارتيزان - ليمان - بيروت من (صربيا) - بيجين - ووكسي - وونشي من (الصين) ميامي - أوماها (الولايات المتحدة الأمريكية) - سان جوان من (بورتوريكا) - لوزان من (سويسرا) - جدة من (السعودية) - أبوظبي من (الإمارات).

من جانبه رحّب سهيل العريفي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، بالفرق المشاركة والنجوم العالميين في بطولة أبوظبي العالمية لأساتذة كرة السلة الثلاثية التي يحتضنها استاد هزاع بن زايد في مدينة العين التي حصلت مؤخراً على لقب عاصمة السياحة الخليجية للعام 2025، إذ تمتلك العين مقومات سياحية متميزة وتتمتع بتنوع طبيعي وتاريخي وتراثي ومنشآت فندقية ذات ريادة عالمية وخدمات سياحية متكاملة.

وقال العريفي: «تمنياتنا لجميع الفرق بطيب الإقامة في العين والتوفيق خلال منافسات البطولة المرتقبة، وقضاء أمتع الأوقات لكافة الجماهير المؤازرة لفرقها ونجومها العالميين».

وقال ديجان ماجستوروفيتش لاعب فريق يو بي: «تمثل العودة إلى أبوظبي التي شهدت فوزنا بنهائيات البطولة العالمية العام الماضي مع فريق يو بي وفوزي أيضاً عام 2015 مع فريق نوفي ساد، تجربة رائعة وخاصة، فالتنظيم المتميز دائماً، وحماسة المشجعين هما ما يجعلان من هذا الحدث إحدى البطولات المفضلة لدي كل عام».