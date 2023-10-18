شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يعلن قائمة الأهلي المصري لمباراة سيمبا الإفريقية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي المصري القائمة المسافرة إلى تنزانيا، استعداداً لخوض مباراة سيمبا الجمعة في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، والتي شهدت غياب الفرنسي أنتوني موديست وجاهزية إمام عاشور.

وعاد للقائمة صلاح محسن، وتواجد أكرم توفيق وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو.

وجاءت قائمة الأهلي المسافرة إلى تنزانيا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي- مصطفي شوبير - مصطفى مخلوف.

الدفاع: علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق -محمد هاني - خالد عبد الفتاح.

الوسط: إمام عاشور - أليو ديانج - مروان عطية - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم -محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا - بيرسي تاو.

الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.