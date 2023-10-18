شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لنيمار عقب إصابته القوية مع البرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - علّق البرازيلي نيمار دا سيلفا؛ لاعب الهلال السعودي، على قلق الجماهير عليه بعد تعرضه لإصابة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروغواي، الأربعاء.

وبدا نيمار متماسكاً أمام الموقف الصعب، فكتب عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه بموقع إنستغرام: هذه كانت الرسالة التي نشرتها قبل المباراة (الرجل يخطط طريقه، والرب يحدد خطواته، الله يعلم كل شيء).

وكان نجم السامبا قد خرج باكياً في نهاية الشوط الأول من المباراة، إذ تعرض لسقوط خاطئ على قدمه اليسرى وسط شكوك باحتمالية إصابته بقطع في الرباط الصليبي للركبة، لكن في انتظار الفحوص الطبية والأشعة للتأكد من حجم الإصابة.

أثار الأمر قلق الجماهير الهلالية، وستظل على هذا الوضع حتى الغد، لحين الكشف عن نتائج الأشعة، خاصة أن هناك احتمالية لغياب نيمار عن الملاعب لفترة قد تمتد لما هو أكثر من سبعة أشهر، إذا ما كانت إصابة في الرباط الصليبي، ما يعني نهاية موسمه مع الزعيم.

وكانت المباراة قد انتهت بفوز أوروغواي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم أمريكا 2026.

وتراجعت البرازيل للمركز الثالث في التصفيات برصيد سبع نقاط، متأخرة بفارق الأهداف عن أوروغواي؛ صاحبة الوصافة، بينما تتصدر الأرجنتين الترتيب ب12 نقطة.