شكرا لقرائتكم خبر عن استضافة المملكة للحدث العالمي مسألة وقت.. آسيا تتوحد خلف السعودية لتنظيم مونديال 2034 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تسير السعودية قدماً نحو استضافة مونديال 2034 لكرة القدم،دون منافس، بعدما أعلنت الأربعاء جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمها لملف المملكة خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وحتى إندونيسيا التي أعربت عن رغبتها بتنظيم المونديال في ملف مشترك مع إستراليا تراجعت وأعلنت دعمها للسعودية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعطى مهلة للدول الراغبة بتقديم ملف التنظيم،وهي 31 أكتوبر،علماً أن الفيفا سيخصص بطولة كأس العالم 2034 لدول من آسيا وأوقيانوسيا فقط.

ومع توحد آسيا خلف ملف السعودية، فان أمر تنظيم المملكة للمونديال مسألة وقت فقط.