شكرا لقرائتكم خبر عن مجيدي: مواجهة الشارقة تحدٍ صعب للغاية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: نزار جعفر

وصف فرهاد مجيدي، مدرب اتحاد كلباء، مباراة فريقه أمام الشارقة في ذهاب ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بالتحدي الصعب الذي يتطلب أداء عالي المستوى، وقدراً كبيراً من الجهد والتركيز، خاصة أن المنافس الشرقاوي يعد من أفضل الفرق في الدوري الإماراتي ويمتاز بقوة جميع الخطوط، ويطمح دائماً إلى منصات التتويج، ما يحتم على «النمور» التنظيم الدفاعي المحكم منذ البداية مع التركيز الذهني والتحلي بالقوة والحماسة من أجل بلوغ الدور القادم.

وأشار مجيدي إلى أن الاستعدادات للمباراة كانت جيدة، بعد أن حصل الفريق على فترة زمنية كافية، مؤكداً ثقته الكبيرة في لاعبيه على تقديم مباراة قوية عامرة بالكفاح والندية، واستثمار الحالة الإيجابية التي يعيشها الفريق بعد الفوزين المتتاليين في الدوري.

وأكد حمد المنصوري حارس العرين الكلباوي عزمهم على الذهاب بعيداً في هذه المسابقة ومواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها «النمور» في الجولات الأخيرة، مشيراً إلى أن الاستعدادات للمباراة سارت بصورة جيده وتخللتها مباراة وديه حققت العديد من المكاسب الفنية، متمنياً أن يكون الحظ حليفهم في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير الكلباوية.