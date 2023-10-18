شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يحسم جدل رحيله عن إنتر ميامي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل المثار مؤخراً بشأن إمكانية رحيله عن إنتر ميامي في الميركاتو الشتوي، الذي سيشهد عطلة طويلة للفريق.

وأشارت تقارير إلى أن ميسي سيسعى للانضمام إلى أي ناد آخر عقب العطلة، إذ ربطته التقارير بإمكانية الرحيل للعب مع برشلونة على سبيل الإعارة.

وقال ميسي في تصريحات لوسائل الإعلام عقب مباراة الأرجنتين مع بيرو: «سأتدرب وألعب المباريات الأخيرة مع إنتر ميامي، لأكون في أفضل جاهزية لمواجهة أوروغواي والبرازيل الشهر المقبل».

وأضاف: «بعدها سأستمتع بإجازتي في الأرجنتين، إنها المرة الأولى التي سأحصل فيها على إجازة طويلة في ديسمبر، وأكون مرتاح البال مع أسرتي وأقاربي، وفي يناير سأعود إلى التدريبات مجددًا مع فريقي إنتر ميامي».

وقاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين لتحقيق فوز سهل، على حساب مضيفه، بيرو، بهدفين دون رد، الأربعاء، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.