شكرا لقرائتكم خبر عن مستبعداً 5 لاعبين.. الأهلي المصري يطير إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، الأربعاء، إلى مطار القاهرة الدولي في طريقها إلى تنزانيا، لمواجهة سيمبا في الدوري الإفريقي لكرة القدم.

يبدأ الأهلي مشواره في البطولة الجديدة (الدوري الإفريقي) في نسخته الأولى بمواجهة سيمبا، الجمعة، في ذهاب دور ربع النهائي.

وشهدت قائمة الأهلي مفاجأة باستبعاد المهاجم أنتوني موديست، بجانب حمزة علاء، وعمرو السولية، ومحمود متولي، وكريم نيدفيد.

وضمت قائمة الأهلي كلاً من محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، ومصطفى مخلوف في حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع (علي معلول - كريم الدبيس - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح).

وفي خط الوسط (أليو ديانج - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - رضا سليم - محمد الضاوي كريستو - أحمد نبيل كوكا).

وفي خط الهجوم (محمود كهربا - صلاح محسن - بيرسي تاو).

ومن المقرر أن يلعب الفائز في مباراتي الأهلي وسيمبا مع الفائز في مواجهة صنداونز الجنوب إفريقي وبترو أتلتيكو الأنجولي، في الدور نصف النهائي.