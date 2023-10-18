شكرا لقرائتكم خبر عن نيكوليتش: بطولة الكأس من أهم أولويات شباب الأهلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب

أعلن الصربي ماركو نيكوليتش، المدير الفني لشباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة الوصل في مباراة الدور ربع النهائي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، عندما يلتقيان في الرابعة و45 دقيقة من مساء الجمعة في أرض استاد راشد في دبي، مشدداً على ضرورة كسب المباراة من أجل مواصلة المشوار في بطولة يراها مهمة، وأكد أنه يتعامل معها بنفس الدرجة من الاهتمام، والفريق يملك رغبة كبيرة في تحقيق الفوز.

وأضاف المدرب في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة: «المباراة مهمة بالنسبة لي ولفريقي، حيث نولي كل المباريات والبطولات نفس الأهمية، ويزيد من أهميتها أنها تجمع فريقين كبيرين يسعيان إلى التأهل للمرحلة المقبلة علاوة على أهميتها لجمهور الفريقين، وبالنسبة لنا فترة التوقف كانت مفيدة، لأننا كثفنا التحضيرات وكانت فرصة للاطمئنان على مستوى جاهزية اللاعبين».

وناشد المدرب جمهور «الفرسان» للحضور في المدرجات ومساندة الفريق ليتمكن من تحقيق النتيجة المرجوة، ومواصلة مشواره في البطولة.