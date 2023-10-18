الامارات | صدارة فرنسية - أمريكية في انطلاق مونديال الغولف في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشارك منتخبا فرنسا والولايات المتحدة صدارة الترتيب بالجولة الأولى في انطلاق المنافسات اليوم في نادي أبوظبي للغولف للنسخة الـ 33 لكأس أيزنهارو لبطولة العالم لفرق الهواة الجولف، بعدما حققا 135 ضربة بمعدل 9 ضربات تحت المعدل.

شهدت الجولة الأولى مستويات قوية من أفضل اللاعبين الهواة في العالم، وستكون المنافسة مفتوحة على اللقب، حيث يتأخر المنتخب الهولندي عن المتصدرين أمريكا وفرنسا بفارق ضربة واحدة فقط بمجموع 136 ضربة بمعدل 8 ضربات تحت المعدل، وتشارك المركز الرابع منتخبات أستراليا وإنجلترا والأرجنتين والدنمارك برصيد 137 ضربة بمعدل 7 ضربات تحت المعدل.

وحقق المنتخب المغربي أفضل النتائج العربية في الجولة الأولى، برصيد 141 ضربة بمعدل 3 ضربات تحت المعدل، فيما حقق منتخب الإمارات 155 ضربة بمعدل 11 ضربة فوق المعدل. وعلى صعيد الفردي، تصدر الهولندي بينجامين رويتر الترتيب في انطلاق الجولة الأولى، برصيد 66 ضربة بمعدل 6 ضربات تحت المعدل، بفارق ضربة واحدة عن الفرنسي هوجو لي جوف والأمريكي جوردون سارجينت اللذان حققا 67 ضربة بمعدل 5 ضربات تحت المعدل.

وعلى صعيد أداء لاعبي منتخب الإمارات، سجل توماس نيسبيت 4 ضربات فوق المعدل بمجموع 76 ضربة، وأحمد ريان 7 ضربات فوق المعدل بمجموع 79 ضربة، وأحمد سكيك 8 ضربات فوق المعدل بمجموع 80 ضربة.