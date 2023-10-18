الامارات | ميسي يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع منتخب الأرجنتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب كرة القدم الأرجنتيني المخضرم ليونيل ميسي الفريق الحالي لمنتخب بلاده بأنه «مؤثر» و«متماسك للغاية»، مشيرا إلى قدرة الفريق على مواصلة تطوير مستواه وتحقيق نتائج متميزة في السنوات المقبلة لأنه يضم مجموعة متميزة من اللاعبين.

وأوضح ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني المتوج بلقب كأس العالم 2022: «لدينا لاعبون متميزون، وطريقة لعب مثيرة، نستمتع بها. أعتقد أننا ارتقينا بمستوى أدائنا. بعد الفوز بكأس العالم، نشعر بالثقة والارتياح، بل وبالتماسك والقوة».

وسجل ميسي هدفين ليقود المنتخب الأرجنتيني إلى الفوز 2-0 على مضيفه منتخب بيرو صباح اليوم (بتوقيت الإمارات) في الجولة الرابعة من تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وعزز المنتخب الأرجنتيني بهذا انفراده بصدارة جدول التصفيات، رافعا رصيده إلى 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية في المباريات الـ4 التي خاضها بهذه التصفيات حتى الآن، حيث حافظ الفريق على العلامة الكاملة في مسيرته بهذه التصفيات، فيما خسر المنتخب البرازيلي أمام مضيفه منتخب أوروجواي 0-2 بنفس الجولة صباح اليوم أيضا.

وتقدم منتخب أوروجواي إلى المركز الثاني في جدول التصفيات برصيد 7 نقاط، وبفارق الأهداف المسجلة فقط أمام كل من نظيريه البرازيلي والفنزويلي، بعدما فاز منتخب فنزويلا على منتخب تشيلي 3-0 بنفس الجولة من التصفيات، والتي شهدت أيضا فوز باراجواي على بوليفيا 1-0 وتعادل الإكوادور مع كولومبيا سلبيا.

ورفع ميسي رصيده إلى 3 أهداف بالتساوي مع نيكولاس دي لا كروز لاعب منتخب أوروجواي في صدارة قائمة هدافي التصفيات الحالية.

وشارك ميسي أساسيا في المباراة بعدما حرمته الإصابة من المشاركة مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي في عدد من المباريات خلال الفترة الماضية، وعاد تدريجيا في الآونة الأخيرة بالمشاركة بديلا مع إنتر ميامي ثم مع المنتخب الأرجنتيني خلال مباراته الماضية بالتصفيات أمام منتخب باراجواي قبل أيام.

ورفع ميسي رصيده إلى 25 هدفا في آخر 17 مباراة دولية خاضها مع منتخب بلاده، وإلى 106 أهداف في 178 مباراة دولية خاضها مع منتخب بلاده بشكل عام حتى الآن؛ ليعزز بهذا رقمه القياسي في كل من المباريات الدولية والأهداف مع المنتخب الأرجنتيني.

ورفع ميسي رصيده إلى 31 هدفا في 63 مباراة خاضها مع منتخب بلاده على مدار مشاركاته مع الفريق في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لبطولات كأس العالم لينفرد بالرقم القياسي لعدد الأهداف التي يسجلها أي لاعب في تاريخ مشاركاته بهذه التصفيات، ومتفوقا على الأوروجوياني لويس سواريز زميله السابق في برشلونة الإسباني، والذي سجل 29 هدفا في 60 مباراة خاضها مع منتخب بلاده بالتصفيات المؤهلة لبطولات كأس العالم.