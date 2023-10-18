فاجيولي نجم يوفنتوس يعلق على قرار إيقافه لمدة 7 أشهر

ياسر رشاد - القاهرة - علق اللاعب نيكولو فاجيولي نجم فريق نادي يوفنتوس الإيطالي للمرة الأولى على قرار إيقافه لمده 3 أشهر، بسبب قضية المراهنات الحالية التي تورط فيها أكثر من لاعب إيطالي خلال الفترة الأخيره.

فاجيولي نجم يوفنتوس يعلق على قرار إيقافه 7 أشهر

بدأ الأمر باستبعاد الثلاثي نيكولو زانيولو وساندرو تونالي وفاجيولي من معسكر المنتخب الإيطالي لتورطهم في قضية المراهنات، والتي ثُبت فيها تورطه من خلال منصات غير شرعية، ليتم الإعلان بعدها عن إيقاف اللاعب عن ممارسة كرة القدم لسبعة أشهر.

تعليق فاجيولي على قرار إيقافه لمدة 7 أشهر

وتحدث فاجيولي نجم يوفنتوس للمرة الاولى عن قرار إيقافه، وقال في تصريحات صحفية أه يعتذر لجمهور يوفنتوس أولًا والجمهور حول العالم بعد الخطأ الذي ارتكبه.

تابع فاجيولي تصريحاته أنه صُدم من القصص المزيفة التي قالها الجمهور والصحف خلال الفترة الأخيره من أجل وضعه في موقف سيء.

الجدير بالذكر أنه لم يتضح حتى الآن مصير الثنائي ساندرو تونالي وزانيولو سواء بإيقافهما أو الاكتفاء بغرامة مالية.