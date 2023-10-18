الزمالك يٌعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي الزمالك حالة الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد.

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وأكد نادي الزمالك على رفضه القاطع لما يحدث من عدوان غاشم تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء في الآونة الأخيرة، وأعلن النادي عن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأرضه المسلوبة، ورحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.

في سياق مٌتصل، قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن، المدير المالي، وأيمن شعراوي، مدير النشاط الرياضي، توزيع البطاقات الخاصة بوسائل الإعلام لتغطية الجمعية العمومية للنادي والانتخابات المقبلة بداية من غد الأربعاء وعلى مدار يومين منذ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى السابعة مساءً.

وسيتولى باسم زيادة مدير إدارة العلاقات العامة بالنادي مهمة توزيع البطاقات الخاصة بوسائل الإعلام بداية من الغد وحتى مساء الخميس المقبل.

ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أكتوبر الجاري.

وسيتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة.