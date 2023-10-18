الأهلي يعلن العديد من القرارات تأييدًا للقضية الفلسطينية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب عدد من القرارات الهامة بخصوص تأييد للقضية الفلسطينية والحداد على أرواح الشهداء من الشعب الفلسطيني، وتم تنكيس علم النادي خلال فترة الحداد.

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جاءت القرارات كالتالي:

• إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

• دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد -مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

• ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

• تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الأفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.