غياب ثلاثي الهلال عن تدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة الخليج

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظم الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لاستكمال مباريات الموسم الحالي من الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ميتروفيتش وسافتيش ينتظمان في تدريبات الهلال

ومن المقرر أن يصل ثنائي نادي الهلال لمدينة الرياض مساء اليوم الأربعاء إلى العاصمة السعودية الرياض، بعد اختتام مبارياتهم مع النسور في تصفيات أمم أوروبا 2024.

قدم ميتروفيتش مستوى جيد للغاية مع منتخب بلاده، وسجل هدفين في شباك منتخب الجبل الأسود مساء أمس، قدا منتخبة للمركز الثاني في ترتيب المجموعة التاسعة من تصفيات يورو 2024.

ومن المقرر ان تكون أولى الحصص التدريبيه التي يشارك فيها النجم الصربي ميتروفيتش ومواطنه سافيتش غدًا الخميس، قبل مواجهة نادي الخليج بـ 24 ساعة فقط والمقرر لها يوم الجمعة المقبل.

بينما شهدت تدريبات نادي الهلال مشاركة جميع اللاعبين الدوليين ماعدا الثلاثي نيمار دا سيلفا بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلاده واشتباه في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى الثنائي الصربي كما أشارنا.

يحل فريق نادي الهلال المركز الاول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، وستكون مواجهته المقبله على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن.