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المزينة يهزم سانت كاترين في الدور الثاني لدوري مراكز الشباب

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ياسر رشاد - القاهرة - تنافس فريق مركز شباب المزينة، وفريق مركز شباب سانت كاترين، على ملعب مركز شباب المزينة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب النسخة العاشرة بمحافظة جنوب سيناء .

وبدأت المباراه وسط إجراءات أمنية من قوات الشرطة، وهيئة الإسعاف ، بوجود الفريقين داخل الملعب ، ومنافسة قوية بين الفريقان؛ لينتهي اللقاء بفوز فريق مركز شباب المزينة بهدفين مقابل هدف واحد .

ويعد دوري مراكز الشباب لكرة القدم  واحدًا من أهم المشروعات القومية التي تنفذها وزاره الشباب والرياضة على مدار 10 سنوات متتالية بغرض نشر ثقافة الممارسة فضلاً عن دوره  في اكتشاف الموهوبين حيث يشارك فيه أكثر من 25 ألف لاعب من جميع قرى ومدن محافظات الجمهورية.

تحت رعايه اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء و الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و توجيهات  محمد فتحي وكيل الوزاره  و متابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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