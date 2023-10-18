فيتوريا " معجب" بهذا اللاعب بعد مباراة الجزائر

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن إعجاب فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بعمر كمال بأحد لاعبي المنتخب الوطني بعد مباراة الجزائر الودية.

كتب أحمد حسن من خلال فيس بوك:" البرتغالي روي فيتوريا مدرب مصر معجب جدا بعمر كمال عبد الواحد ويعتبره من أهم مكاسب المعسكر الأخير ".

كشف وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، موقف عمر كمال عبدالواحد من الرحيل عن ناديه خلال الميركاتو الشتوي القادم حال تلقيه عروضا من الأهلي والزمالك أو أي نادٍ آخر في مصر.

وقال : دائمًا الإعلام الرياضي يتحدث عن الصفقات، ومع وجود السوشيال ميديا الأخبار تنتشر بقوة، لكن هناك بعضها غير صحيح، ويجب التوقف عن ما يثار حول وجود مفاوضات، ولم نتلق أي عرض رسمي الأهلي أو الزمالك أو من خارج مصر.

وأضاف: "عمر كمال قيمة كبيرة بالنسبة لنادي مودرن فيوتشر، فهو لاعب من نجوم الفريق ولديه انتماء للنادي، وتأخرت نجوميته، ولو كان تألق في سن 26 أو 27 عاما كان سيحترف خارجيًا، وكنت سأدعمه في هذه الخطوة.

وقال: لم نحدد ارقام مالية لبيع عقد عمر كمال عبدالواحد، لأن الفريق يحتاجه، ومن الصعب التخلي عنه في شهر يناير، إلا حال وجود عرض جيد في مصلحة اللاعب والنادي، ولا أعتقد أنه سيتلقى عروضا من أندية جماهيرية كبيرة خلال شهر يناير، خصوصا في ظل امتلاك العديد منهم نجومًا كبيرة وتعاقدوا مع صفقات قوية.