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نادي لافيينا يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية

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شكرا لقرائتكم خبر عن نادي لافيينا يعلن تضامنه مع القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن نادي لافيينا احد أندية دوري المحترفين مع القضية الفلسطينية عقب الأحداث الجارية حاليا والاعتداءات الوحشية على الفلسطينيين ومجزرة مستشفى المعمداني . 

 

وقامت الصفحة الرسمية لنادي لافيينا على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتغيير الصورة الرئيسية بوضع صورة ذات الوان ابيض واسود بدلا من الشعار الاصلي للنادي مع علم فلسطين تضامنا مع الأحداث.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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