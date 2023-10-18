شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تتضامن مع فلسطين في بيان رسمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة حالة الحداد تضامنًا مع فلسطين، بعد الغارات والهجمات الغادرة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام الماضية.

وقالت رابطة الأندية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، إكس: تُعلن رابطة الأندية المحترفة المصرية الحداد على منصاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضامنًا مع فلسطين.

وأضافت الرابطة: رحم الله شهداء الشعب الفلسطيني.