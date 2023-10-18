شكرا لقرائتكم خبر عن حسام بركات يعتلى قائمة هدافى دورى المحترفين بـ4 أهداف.. ومطاردة سباعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح حسام بركات لاعب فريق بروكسى في اعتلاء قائمة الهدافين في مسابقة دورى المحترفين بعد مرور 4 أسابيع على بداية المسابقة، بعدما نجح في تسجيل 4 أهداف حتى الآن.

وقاد حسام بركات فريقه بروكسى لخطف نقطة ثمينة من مصر المقاصة، بعدما سجل 3 أهداف لفريقه في هذه المباراة، التي انتهت بالتعادل الإيجابى 3/ 3 ليعود للإسكندرية بنقطة التعادل.

ويطارد حسام بركات على صدارة هدافى دورى المحترفين 7 لاعبين هم كل من أحمد حسنى، إسماعيل بامبا، مصطفى سلطان، أكرم عبد ربه، أحمد سالم، عبد الرحمن فؤاد، أحمد رأفت برصيد 3 نقاط.

وجاءت ترتيب هدافى دورى المحترفين كالتالى..

حسام بركات "بروكسى" 4 أهداف

أحمد حسنى "دكرنس" 3 أهداف

إسماعيل بامبا "بتروجت" 3 أهداف

مصطفى سلطان "بتروجت" 3 أهداف

أكرم عبد ربه "القناة" 3 أهداف

أحمد سالم "لافيينا" 3 أهداف

عبد الرحمن فؤاد "الاتصالات" 3 أهداف

أحمد رأفت "مصر المقاصة" 3 أهداف