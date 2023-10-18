شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخصص عوائد مباراة سيمبا لصالح ضحايا فلسطين و3 قرارات تضامنية أخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النادي الأهلي عدة قرارات، مساء اليوم، في إطار تضامن النادي مع الأشقاء الفلسطينيين في مواجهة ما يتعرضون له في قطاع غزة نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية.

وجاءت قرارات مجلس إدارة الأهلي كالتالي:

1- إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

2- دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

3- ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

4- تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.

وكان النادي الأهلي قد أصدر بيانًا مساء اليوم أعلن فيه الحداد على الضحايا الفلسطينيين، وجاء بيان الأهلي كالتالي:

يعلن النادي الأهلي الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء، ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصًة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت أهداف المستعمر ومخططات داعميه، ويؤكد النادي الأهلي مجددًا على التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه.