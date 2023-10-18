شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة خاصة لـ أسر الشهداء.. تعرف على أماكن التصويت فى انتخابات الزمالك "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الدكتور عماد البناني وعضوية كل من أحمد فؤاد الوطن المدير المالي وأيمن شعراوي المدير الرياضي من توزيع أماكن الناخبين على اللجان في الانتخابات المقرر لها بعد غد الجمعة في مقر النادى.

ووصل عدد اللجان إلى 130 لجنة كما بلغ عدد الناخبين 97898 ناخب، كما خصصت اللجنة الثلاية لجنة لأسر الشهداء والأجانب تحمل رقم 130.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.

وأكدت اللحنة أن جميع بوابات النادي وعددها 7 بوابات كلها ستكون مفتوحة لدخول الأعضاء يوم الجمعة المقبل لحضور الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد .

وأوضحت اللجنة أن دخول الأعضاء للمقر الانتخابي بملعب عبد اللطيف أبورجيلة سيكون من ثلاث بوابات من إتجاه بوابات النادي المطلة على شارع محمود بدر الدين وشارع 26 يوليو وبجوار مسجد الحامدية الشاذلية، على أن يكون الخروج من بوابتين تجاه بوابات النادي المختلفة منعا للتزاحم.

كما قررت اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك غلق مقر النادي غداً الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً،بسبب تجهيز النادي لإقامة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر الجاري.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية في التاسعة صباح يوم الجمعة المقبل.

اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (1)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (2)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (3)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (4)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (5)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (6)



اللجان الانتخابية لنادي الزمالك (7)