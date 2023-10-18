شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس اتحاد السلة يصل البحرين لحضور سوبر الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة، بالكامل إلى البحرين، استعدادًا لحضور مباراة كأس السوبر المقرر أن تجمع بين فريقى الأهلي والزمالك بعد غد الجمعة.

وكان فى استقبال محلس إدارة الاتحاد، أيمن عمار القائم بأعمال السفارة المصرية في البحرين بالإنابة، بالإضافة إلى وسام عبدالعزيز باقر نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة السلة، وأحمد يوسف أمين السر العام، حيث استقبلوا أبو فريخة ومجلسه فى مطار البحرين.

وتضم قائمة الزمالك في البطولة 14 لاعبا، هم أحمد عزب، عمر هشام، خالد عبدالناصر، معاذ ايمن، أحمد ياسر، ياسين ياسر، على حجازى، أدهم إليدة ، احمد إسماعيل، على عمر، محمد ابراهيم ميدو، زياد ايمن، وليد عبد الجواد، بالإضافة إلى أوجى مايو بعد أن تم تسجيله في اتحاد كرة السلة أمس و إنهاء إجراءات مشاركته مع الفريق.

فى المقابل أعلن الجهاز الفني لفريق كرة سلة الأهلى، بقيادة الإسبانى أوجستى بوش، قائمة الفريق لمواجهة الزمالك فى مباراة سوبر كرة السلة، وتضم قائمة الاهلى كل من عمر طارق، عمرو الجندى، مصطفى مكاوى كيجو، أحمد مهيب، عمرو زهران، محمد أبو النصر، مروان سرحان، سيف سمير، كريم حاتم، إيهاب أمين، مؤمن خيرى، يوسف المعداوى، بالإضافة إلى الأمريكى مارك ليونز.