استدعاء هيرموسو إلى تشكيلة سيدات إسبانيا لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - مدريد: استُدعيت اللاعبة جيني هيرموسو الأربعاء إلى تشكيلة المنتخب الإسباني للسيدات، للمرة الأولى منذ فضيحة قبلة الرئيس السابق للاتحاد لويس روبياليس عقب إحراز لقب كأس العالم للسيدات في أستراليا.

وضمّت المدربة الجديدة مونتسيرات توميه فاسكيس، لاعبة الوسط البالغة من العمر 33 عاماً، والتي تلعب لفريق باتشوكا المكسيكي، إلى التشكيلة التي ستواجه سويسرا وإيطاليا في وقت لاحق من تشرين الأول/أكتوبر الحالي ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وهذه المرة الأولى التي تستدعي فيها فاسكيس هيرموسو إلى المنتخب، بُعيد العاصفة التي احدثتها قبلة روبياليس لها في حفل التتويج باللقب العالمي في 20 آب/أغسطس، رغم استقالة رئيس الاتحاد وإقالة المدرب السابق خورخي فيلدا.