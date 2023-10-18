شكرا لقرائتكم خبر عن ماكلروي يتأهب للدفاع عن اللقب في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الجهة المنظمة لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك عن استعداد نجم الجولف العالمي، روري ماكلروي، للدفاع عن لقبه والفوز للمرة الرابعة بالنسخة القادمة من البطولة، التي تُقام في الفترة من 18 إلى 21 يناير 2024 في نادي الإمارات للجولف.

وتتيح البطولة لكافة عشاق رياضة الجولف متابعة ماكلروي، نجم كأس رايدر، وذلك أثناء مشاركته في هذه النسخة التي تعد أول حدث ضمن سلسلة رولكس في جولة السباق إلى دبي 2024، حيث يسعى المصنف الثاني عالمياً إلى إضافة لقب بطولة هذا العام إلى رصيد انتصاراته التي حققها في كل من نسخ أعوام 2009 و2015 و2023.

وكان ماكلروي، حامل لقب السباق إلى دبي، قد عادل الرقم القياسي الذي سجله إرني إلس، بعد رفعه كأس الدلة الشهير للمرة الثالثة في يناير 2023، متفوقاً بذلك على الأمريكي باتريك ريد في اليوم الأخير من البطولة التي شهدت منافسات حماسية في ملعب المجلس.

كما تمكن ماكلروي، الفائز أربع مرات ببطولات كبرى، من إضافة لقبه الثاني ضمن سلسلة رولكس بعد فوزه في بطولة جينيسيس الاسكتلندية المفتوحة في يوليو، ليتصدر مرة أخرى ترتيب السباق إلى دبي بالشراكة مع رولكس، إذ يهدف خلال بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك إلى تصدُّر تصنيف الموسم للمرة الخامسة.

وتأتي عودة اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً إلى دبي للمشاركة بنسخة هذا العام من البطولة، بعد تحقيق فوز باهر بكأس رايدر مع فريق أوروبا الذي تمكن من الفوز على فريق الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الحالي.

وحول مشاركته في هذه النسخة من البطولة، يقول ماكلروي: «لقد سعدت جداً برفع كأس الدله للمرة الثالثة، واستمتعت بالكثير من لحظات الفوز في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك على مر السنين، لذلك فإن إضافة لقب آخر في هذه البطولة يعد الطريقة المثلى لبدء منافسات العام».

وأضاف ماكلروي: «أحب الحضور إلى دبي، كما أن الدعم الذي نحصل عليه من المشجعين يكون مميزاً على الدوام. وأتطلع للعودة إلى نادي الإمارات للجولف في شهر يناير القادم، آملاً بتحقيق المزيد من الإنجازات عبر هذه البطولة».

وقال سايمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «يسعدنا تأكيد عودة روري للدفاع عن لقبه وسعيه لتحقيق فوز تاريخي رابع في البطولة، تضم البطولة في هذه النسخة قائمة مُميزة من ألمع الأسماء في عالم الجولف، وأنا على يقين أن اللاعب ذا الأداء الأفضل سينضم إلى القائمة المُرصعة بالنجوم من الفائزين بالبطولة ويرفع كأس الدلة مع انتهاء المنافسات في يناير القادم».

وأضاف كوركيل: «لا تكتمل الأجواء المذهلة ضمن بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك دون الفعاليات الترفيهية خارج الملعب، لذلك، واحتفالاً بالنسخة 35 من البطولة، ركزنا على تنظيم جدول الفعاليات بكل دقة لنضمن استمتاع كافة الجماهير بالعديد من التجارب الترفيهية المتنوعة والتي تناسب جميع أفراد العائلة».

كما تحتفل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك هذا العام بنسختها الخامسة والثلاثين، إلى جانب إعلانها مؤخراً كالحدث الأول والوحيد الحائز على تصديق من جي إي أو (GEO) في الشرق الأوسط، والفعالية الأولى في سلسلة رولكس ضمن جولة دي بي وورلد للجولف التي تحصل على هذا التصديق.