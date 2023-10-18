"جاحدون".. لماذا تهاجم الصحف العبرية 3 لاعبات كرة سلة في الدوري الإسرائيلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

"مثيرون للغضب، إنهم جاحدون"، هكذا تناولت الصحف العبرية خبر دعم لاعبات كرة السلة لفلسطين، سبق لهؤلاء اللاعبات اللعب في أندية بالدوري الإسرائيلي.

تجمع الأسترالية ليزا كامبيج الأموال لأطفال غزة، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكانت شاركت في الدوري الإسرائيلي لكرة السلة الموسم الماضي مع نادي مكابي أشدود.

نددت شاكيرا أوستن، لاعبة إليتسور رملا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها قطاع غزة، وكتبت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "إبادة جماعية أخرى، صلوا من أجل الضحايا الحقيقيين وحياة الأبرياء حتى لا يعودوا كما كانوا".

انضمت أوستن إلى إليتسور العام الماضي، وقالت في مقابلة، وقتها: "أنا من عائلة مسيحية، نصلي ونتحدث باستمرار عن الأرض المقدسة، وهي إسرائيل"، وتمكنت من تحقيق الدوري الممتاز لكرة السلة سيدات مع الفريق وحصلت على أفضل لاعب، لذا شملها هجوم عنيف من قبل الصحف العبرية.

قرر فريق مكابي أشدود الاستغناء عن اللاعبة كالاني براون، بعد منشورها الذي دعمت فيه القضية الفلسطينية، إذ نشرت عبر حسابها على "إنستجرام" صور لأطفال غزة المصابين،وعلقت: "يا إلهي، هذا يجب أن يتوقف"، كما قامت بمتابعة الصفحات التي تدعم القضية الفلسطينية.

وصف الصورة: لاعبات كرة سلة في الدوري الإسرائيلي يدعمن فلسطين