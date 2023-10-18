فانتازي.. أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للجولة التاسعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

يرشح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي أفضل 4 لاعبين ذوي ملكية منخفضة للتألق في الجولة المقبلة وتحقيق الكثير من النقاط.

ماتياس جنسن (برينتفورد) 5.4 مليون جنيه إسترليني

أثبت لاعب خط الوسط الدنماركي أنه من أفضل اللاعبين في الفئة السعرية المنخفضة، بعد تألقه مع برينتفورد منذ بداية الموسم.

وسجل جنسن ثلاثة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين ليحقق 46 نقطة، مما يضعه في المركز السادس بين لاعبي خط وسط فانتازي إلى جانب لاعب أرسنال مارتن أوديجارد (8.5 مليون جنيه إسترليني).

وعلى الجانب الآخر تلقى فريق بيرنلي "منافس جنسن" 20 هدفًا في مبارياته الثماني حتى الآن ولم يحافظ على شباكه نظيفة.

ويلي بولي (نوتنجهام فورست) 4.5 مليون جنيه إسترليني

يقدم المدافع الفرنسي موسما جيدا مع نوتنجهام حتى الآن، مما يضعه تحت الأنظار قبل مواجهة لوتون تاون الجولة المقبلة.

ويلاقي بولي نظيره لوتون بعد مساعدة فريقه في الحفاظ على شباكه نظيفة للمرة الثانية هذا الموسم ضد كريستال بالاس في الجولة الثامنة.

ويعد اللاعب الفرنسي أحد أفضل مدافعي فانتازي هذا الموسم من حيث تهديد مرمى الخصم، تسديدات بولي الثماني داخل منطقة الجزاء، وستة تسديدات بالرأس، وخمس تسديدات على المرمى، كلها من بين أفضل ثلاثة لاعبين في مركزه.

جاك جريليش (مانشستر سيتي) 7.3 مليون جنيه إسترليني

من المقرر أن يكون الجناح الإنجليزي لائقا بدنيا لأول مرة منذ الجولة الثالثة من الدوري، عندما يستضيف مانشستر سيتي برايتون.

وعاد جريليش إلى المشاركة في المباريات بعد الإصابة، حيث حصل على 13 دقيقة كبديل خلال آخر ثلاث أسابيع من المباريات.

والاحصائيات في الجولتين الثانية والثالثة تسلط الضوء على تأثيره في خط هجوم السيتي عندما يشارك، تسديداته الخمس من داخل منطقة الجزاء وخلق ست فرص، جعلته من بين أفضل ثلاثة لاعبين بفانتازي خلال تلك الفترة.

هوانج هي تشان (ولفرهامبتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

يزور المهاجم الكوري الجنوبي نادي بورنموث، عقب تسجيله 4 أهداف في آخر خمس مباريات بالدوري الإنجليزي.

وسجل هوانج خمسة أهداف في أول ثماني مباريات فقط، وهو ما يعادل أفضل موسم "كامل" له في الدوري الإنجليزي (2021/22).

إجمالي 12 تسديدة وخمس كرات على المرمى يحتل المرتبة الأولى بجانب بيدرو نيتو (5.7 مليون جنيه إسترليني) في ولفرهامبتون هذا الموسم.

ويواجه هوانج فريق بورنموث الذي عانى في الدفاع منذ بداية الموسم، حيث تلقت شباكهم 18 هدفا ولم يستطيعوا الحفاظ على نظافة شباكهم سوى في مباراة واحدة أمام تشيلسي.