اتحاد التنس المصري يتسبب في أزمة لعمر عصر ودينا مشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر مقرب من لاعب تنس الطاولة، عمر عصر لـ "الخليج 365" سبب عدم إدراج اسم اللاعب في بطولة تركيا لتنس الطاولة.

قال المصدر: "الاتحاد المصري لتنس الطاولة تسبب في مشكلة كبيرة لعمر عصر، بسبب خطأ فادح لم يرسل اسم اللاعب ودينا مشرف للمشاركة في بطولة تركيا لتنس الطاولة".

أضاف: "هذه البطولة من الزوجي المختلط ومن المسابقات التي تؤهل إلى الأولمبياد، وعمر ودينا مرشحين للفوز بها".

واصل: "تكرر هذا الموقف أكثر من مرة بسبب أخطاء إدارية من الاتحاد وهذا إهدار للوقت والمجهود، كما أن الاتحاد الدولي قال عندما راسلناه أن هذه الأخطاء لا تحدث إلا من الاتحاد المصري".

اختتم المصدر: "حدث للثنائي ذهول بسبب ما حدث، لأنهم متواجدان بالفعل في تركيا، وعلما بما حدث أثناء القرعة، كما أنهما يشاركان في البطولة على نفقتهم الخاصة".

وصف الصورة: عمر عصر لاعب تنس الطاولة