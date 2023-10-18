شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجودو: نؤيد الرئيس السيسى فى قراراته الداعمة لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مرزوق على، رئيس اتحاد الجودو، دعم ومساندة الرئيس السيسى فى قراراته بشأن القضية الفلسطينية.

وقال مرزوق على فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نفوض الرئيس السيسى فى كل ما يراه مناسبا لإدارة الأزمة فى فلسطين والوضع الراهن من تجاوزات واعتداءات فى غزة".

وأضاف رئيس الاتحاد أنه يدين بشدة ما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، إلا أنه يثق فى قرارات الرئيس السيسى الحكيمة.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 479 لسنة 2023 إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين، بإقامة دولتهم المستقلة على حدود ١٩٦٧، وعاصمتها "القدس الشرقية"؛ واتفق فى الرؤى مع المستشار الألمانى، على أهمية العمل بشكل مكثف، على استئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسى عن قلق مصر البالغ، من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية فى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة السماح، بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

كما أكد الرئيس السيسى مجددًا استمرار مصر فى استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقل تلك المساعدات لقطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، لدى سماح الأوضاع بذلك أخذا فى الاعتبار، أن مصر لم تقم بإغلاقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أن التطورات على الأرض، وتكرار القصف الإسرائيلى للجانب الفلسطينى من المعبر.. حال دون عمله.

وشدد الرئيس السيسى على رفض مصر، لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أية محاولات، لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتى ذلك على حساب دول المنطقة، مؤكدًا فى هذا الصدد، أن مصر ستظل على موقفها، الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه، ونضال الشعب الفلسطينى.