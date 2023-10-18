شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يغير شعاره على "فيس بوك" تضامنا مع فلسطين.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو الإسماعيلي على التضامن مع الشعب الفلسطيني بعد الانتهاكات التي يتعرضون له من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقام الحساب الرسمي لنادي الإسماعيلى بتغيير صورة الفيس بوك لحسابه بعلم فلسطين للتضامن مع الشعب الفلسطيني.



شعار الإسماعيلي تضامنا مع فلسطين

وقرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، التدريب على فترتين اليوم الأربعاء، استعدادا لمواجهة فاركو الأحد المقبل على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى نايل 2023/ 2024.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي مرانه على فترتين في السابعة صباحا والخامسة مساء، وقسم الجهاز الفني الفريق إلى مجموعات وأدت كل مجموعة تدريبات بدنية متنوعة و تدريبات ركض سريع أعقبها مجموعة من التدريبات التكتيكية وأنهى المران بتقسيمة قوية في وسط الملعب.

واستغل إيهاب جلال الفترة الماضية في رفع الحالة البدنية للاعبين بشكل قوى من أجل تنفيذ خطته بالاستحواذ على الكرة والتحول من الدفاع للهجوم وسرعة نقل الكرة، بالإضافة إلى تدريبات تخصصية من خلال جمل فنية من على الأجناب.