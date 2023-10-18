شكرا لقرائتكم خبر عن دورى نايل .. عمر كمال وزعزع ينتظمان فى تدريبات مودرن فيوتشر استعدادا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم الثنائى عمر كمال وعلى زعزع لاعبا فريق مودرن فيوتشر في التدريبات الجماعية مساء اليوم التى أقيمت على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة الدولى، استعداد لمواجهة بيراميدز في بطولة الدورى المصرى الممتاز (دورى نايل).

وخاض الثنائى تدريبات استشفائية اليوم عقب وصولهما إلى القاهرة صباحا، حيث شارك عمر كمال مع منتخب الأول في مباراتى زامبيا والجزائر اللتين أقيمتا بدولة الإمارات، ضمن الاستعدادات الفراعنة لخوض تصفيات كأس العالم 2026 وكأس الامم الافريقية 2024 بكوت إيفوار، والتي حقق الفراعنة الفوز في المواجهة الأولى بهدف دون رد، والتعادل في الثانية بهدف لكل منهما، بينما شارك على زعزع مع المنتخب الأولمبى الذى خاض مباريتين أيضا أمام الأردن وأوزبكستان وحقق الانتصار أيضا في المواجهتين.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة فريق بيراميدز يوم 22 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل فريق مودرن فيوتشر صدارة ترتيب جدول الدوري برصيد 9 نقاط حصيلة الفوز في أول ثلاثة مواجهات بالمسابقة المحلية أمام فاركو والداخلية وطلائع الجيش.