شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح فى الأهلي بعد التأكد من جاهزية الثلاثى الأجنبى لمباراة سيمبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسود حالة من الارتياح على الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، بعد تأكد جاهزية الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبيرسي تاو، للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني بعد غد الجمعة، في ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الأفريقي لكرة القدم.

ولم يشارك علي معلول في مباراة منتخب تونس الودية ضد اليابان، والتي خسرها نسور قرطاج بثنائية نظيفة، بعدما تواجد على دكة البدلاء.

فيما لم يسافر ديانج مع منتخب مالي إلى السعودية لخوض مباراة ودية ضد الأخضر، بسبب وجود مشكلة في الأوراق الخاصة بهم وعاد إلى القاهرة وانتظم في تدريبات الأهلي.

فيما اعتذر بيرسي تاو عن الانضمام لمنتخب جنوب أفريقيا في معسكره الأخير لظروف أسرية، وفضل البقاء في القاهرة، والانتظام في تدريبات فريقه بشكل طبيعي.

وسافر علي معلول مباشرة من اليابان إلى تنزانيا، على أن يسبق بعثة الأهلي إلى العاصمة التنزانية دار السلام بثلاث ساعات.