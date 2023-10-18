شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يجرى اختبارات الرخصة الأفريقية D31 وD32 بالشرقية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اتحاد الكرة اليوم الاختبارات الخاصة بالرخصة التدريبية واجتاز جميع متدربي الرخصة الأفريقية التدريبية D31، وD32 بمنطقة الشرقية المقابلة الشخصية والاختبار العملي بواقع 56 متدربا.

وأجريت المقابلة والاختبار بمركز شباب أبو حماد الذي ضم الرخصتين السابقتين، ومن المقرر انطلاق فعاليات الرخصة النظرية والعملية ابتداء من غدا الموافق 18/10/2023 ولمدة عشرة أيام، متمثلة في 72 ساعة دراسة متنوعة بين العملي والنظرى، وبذلك تنظم الشرقية الرخصة الخامسة والسادسة على مستوى منطقة الشرقية لتتساوي مع منطقة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن المقابلات الشخصية والاختبارات العملية تمت بوجود دكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والدكتور جمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد المصري لكرة القدم، وياسر عبدالعظيم رئيس منطقة الشرقية، وخالد جميل وحسين ندا وانسان عاشور.



اختبارات الرخصة الأفريقية D31 و D32 (1)



اختبارات الرخصة الأفريقية D31 و D32 (2)



اختبارات الرخصة الأفريقية D31 و D32 (3)



اختبارات الرخصة الأفريقية D31 و D32 (4)



اختبارات الرخصة الأفريقية D31 و D32 (5)