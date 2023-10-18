شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لربع نهائي بطولة كأس جراسهوبر للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، مصطفى عسل، يوسف إبراهيم، ونور الشربيني، إلى الدور ربع النهائي ببطولة كأس جراسهوبر للاسكواش، التى تستضيفها زيورخ السويسرية خلال الفترة بين 17 إلى 22 أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تقدر بـ110 آلاف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من دور الـ 16 كالتالي:

فوز مصطفى عسل على منافسه أوجست دسورد بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-9.

فوز نور الشربيني على الانجليزية لوسي تورمل بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط:11-3, 12-14, 11-2.

فوز يوسف إبراهيم على مواطنه مازن هشام بنتيجة 2-1، وجاءت نتيجة الأشواط:11-5, 5-11, 11-8.

هزيمة محمد أبو الغار أمام الويلزي جويل مكين بنتيجة 2-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 11-6.