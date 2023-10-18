شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح متضامنا مع فلسطين: "يجب أن تتوقف المجازر".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: "ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة".

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: "شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها".

وواصل: "يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

وأكد صلاح: "يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود".

