شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد غياب حميد ماو عن الطلائع فى مباراة المصرى بسبب العضلة الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب التنزاني حميد ماو، لاعب طلائع الجيش، عن مباراة فريقه المقبلة أمام المصري البورسعيدي، بعدما تعرض للإصابة بشد في العضلة الأمامية أثناء مباراة منتخب بلاده. ووضع محمد الأسيوطي، طبيب طلائع الجيش، برنامجا لتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة.

وتأكد غياب الثنائى مصطفى الخواجة والنيجيري جودوين شيكا أوكوار لاعبى طلائع الجيش عن مباراة المصري البورسعيدى، المقرر لها الرابعة عصر الجمعة المقبلة باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري، بسبب الإصابة.

وتعرض جودوين لإصابة بشد في العضلة الضامة فى أول ظهور رسمى له بقميص طلائع الجيش فى مباراة البنك الأهلى بافتتاحية الدوري، ليضع محمد الأسيوطى طبيب الطلائع برنامجا تأهيليا له نفذه خلال الأيام الماضية.

وأجرى مصطفى الخواجة لاعب طلائع الجيش جراحة في أسفل عضلات البطن تبعده عن الملاعب لمدة شهر، حيث من المقرر أن يحصل اللاعب على فترة راحة سلبية طويلة قبل أن يضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبي بالفريق برنامجا تأهيليا له تمهيداً للعودة للتدريبات الجماعية.

ويعكف عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، على استكشاف فريق المصري البورسعيدى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة بالدوري عن طريق مشاهدة مبارياته بدوري نايل، بحثاً عن استعادة الانتصارات مجدداً فى المسابقة المحلية.

وحقق فريق مودرن فيوتشر فوزا غاليا على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما بستاد جهاز الرياضة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري. وسجل عمر كمال الهدف الأول لمودرن فيوتشر في الدقيقة 44، وأضاف مروان محسن الهدف الثاني.

وكانت هذه هى الخسارة الأولى للطلائع بعدما فاز على البنك الاهلى بهدفين دون رد فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل سلبياً مع انبى بالجولة الثانية للمسابقة.