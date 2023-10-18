شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد هشام دودو يحصل على أفضل لاعب بالدورى الفرنسى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر ونادي مونبلييه الفرنسي لكرة اليد على لقب أفضل لاعب لشهر سبتمبر في الدوري الفرنسي، بعدما قدم أداء أكثر من رائع قبل تعرضه للإصابة بالرباط الصليبي، وكان من ضمن التشكيلات الأساسية لجولات الدوري الفرنسي.

وتأكدت إصابة أحمد هشام دودو لاعب منتخب مصر لكرة اليد ونادي مونبيليه الفرنسي، بقطع في الرباط الصيلبي، بعد إصابته خلال مشاركته في مباراة مونبيليه ضد نيم في الدوري الفرنسي، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وكان أحمد هشام دودو تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال تواجده في صفوف نيم الفرنسي في نوفمبر من عام 2021.

وأصيب أحمد هشام دودو بعد تدخل قوي مع أحد لاعبي نيم، ليسقط اللاعب في الصالة متأثرا بإصابة في الركبة، ليتم نقله خارج الملعب.

وبعد هذه الإصابة يفتقد منتخب مصر لكرة اليد مجهودات أحمد هشام دودو في منافسات بطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 في شهر يناير المقبل.