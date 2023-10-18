فولكروغ ينقذ ألمانيا ويمنحها التعادل أمام المكسيك

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة): عوّض المنتخب الالماني مستضيف كأس أوروبا 2024 لكرة القدم تأخره، ليتعادل امام المكسيك 2 2 في مباراة دولية ودية في مدينة فيلادلفيا الاميركية الثلاثاء.

سجّل هدفي المكسيك كل من أورييل انتونا (37) واريك سانشيس (47)، مقابل أنتونيو روديغر (25) والبديل نيكلاس فولكروغ (51) لـ "دي مانشافت".

دخل المنتخب الالماني الى مباراته الثانية في جولته الاميركية واثقاً، بعد فوزه على الولايات المتحدة 3 1 السبت، وهو كان الاول للمدرب يوليان ناغلسمان على رأس المنتخب بعد تعيينه خلفًا لهانزي فليك الذي أقيل من منصبه الشهر الماضي اثر خسارة قاسية امام اليابان 1 4.

رأسية اثر ركنية

وبدا انّ ابطال العالم اربع مرات في جهوزية تامة لمواصلة استعادة التوازن حيث افتتح مدافع ريال مدريد الاسباني، رودريغر، التسجيل وذلك من رأسية اثر ركنية مدافع اونيون برلين روبن غوزنس (25).

ردّ المكسيكيون جيداً وكاد ان يحصلوا على ركلة جزاء بعدما تعرّض سانتياغو خيمينيس للعرقلة داخل المنطقة، الا انّ الحكم تجاهل الامر (27)، قبل ان يقترب الاخير مجدداً من معادلة النتيجة لكنّ تسديدته القريبة ارتدت من العارضة بعدما انفرد بالحارس مارك أندريه تير شتيغن (33).

وظنّت بطلة العالم أربع مرات انّها انتزعت التقدم بهدفين في الدقيقة 37 عن طريق المهاجم المخضرم توماس مولر، الا انّ هدفه الغي بداعي التسلل.

وعادلت المكسيك النتيجة من هجمة مرتدة سريعة عن طريق أنتونا اثر تمريرة عرضية من هيرفينغ لوسانو، قبل ان يمنحه سانشيس التقدم بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني (47).