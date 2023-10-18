شكرا لقرائتكم خبر عن دبا الحصن ينعى رئيسه السابق محمد بن يعروف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نعى نادى دبا الحصن ممثلاً في مجلس الإدارة وجميع الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين، ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، محمد أحمد بن يعروف النقبي رئيس النادي سابقاً، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وستقام صلاة الجنازة على المغفور له بإذن الله يوم الجمعة بجامع الشيخ راشد بن أحمد القاسمي بدبا الحصن عقب صلاة الجمعة مباشرة والدفن بمقبرة الشقيرية قرب مركز الناشئة.

يذكر أن المغفور له بإذن الله تولى رئاسة نادي دبا الحصن خلال الفترة من 1994 وحتى 2010 وكانت حافلة بالعديد من الإنجازات الرياضية أبرزها تحقيق الفريق الأول لكرة القدم الصعود للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخ النادي.