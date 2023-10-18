شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح متضامناً مع فلسطين: أوقفوا المجازر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بث النجم الدولي لاعب نادي «ليفربول» محمد صلاح فيديو تضامن فيه مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة.

وقال صلاح: «ليس من السهل أبداً الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة». وأوضح صلاح في الكلمة: «شهدنا في الأيام السابقة عنفاً شديداً ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعد منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

وواصل: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فوراً، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى».

وأكد صلاح: «يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فوراً، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معاً لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».