محمد صلاح يطالب بتوقف المجازر في قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - وجه محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر رسالة دعم وتضامن مع القضية الفلسطينية في أعقاب حادث قصف مستشفي الأهلي المعمداني مساء أمس الثلاثاء بقطاع غزة.

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام” : “ ليس من السهل دائما التحدث في أوقات مثل هذه، هناك الكثير من العنف ووحشية تدمي القلوب”.

https://www.instagram.com/reel/CyjRUWNys7Y/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

وتابع: “ لا يمكن أن نتحمل وتيرة العنف المتصاعد منذ عدة أسابيع، جميع الأرواح مقدسة ويجب أن نوفر لها الحماية ”.

وأضاف صلاح: “ من الضروري أن تتوقف هذه المجازر، العائلات تتقطع أوصالها ويجب ان يتم السماح بتقديم الدعم الإنساني في الحال لقطاع غزة ”.

وأكمل: “ شاهدنا بالأمس مشاهد مروعة في المستشفي، الأوضاع في غزة مزرية ويجب أن يحصل سكانها على الماء والغذاء والدواء بشكل فوري ”.

وأتم: “ أناشد جميع قادة العالم بالتكاتف معاً، منعاً لسقوط المزيد من الأبرياء، يجب أن تسود الإنسانية ”.