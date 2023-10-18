من الصمت إلي التبرع ورسالة عاطفيه .. محمد صلاح يعود فخرًا للعرب

ياسر رشاد - القاهرة - خرج النجم الدولي المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي برسالة عاطفية لدعم الشعب الفلسطيني تجاه ما يتعرض له من عمليات إبادة وجرائم غير إنسانية من العدو الصهيوني.

وجاءت رسالة صلاح للعالم من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة (X) أكد من خلالها على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض لمذابح غير مسبوقة من الكيان الصهيوني.

وقال محمد صلاح في فيديو قصير: " ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، يجب أن تتوقف المجازر، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا ".

وأضاف: "بالأمس شـاهدنا مشاهد مُخيفة حصلت للـمستشفى الذي تم قصفه و موت العديد من الناس، تحتاج غزة لـ المياه و الغذاء و الدواء فورًا ".

واختتم النجم الدولي المصري: " أناشد جميع قادة دول العالم أن يتكاتفوا معًا لـمنع حدوث المزيد من المذابح تجاه الشعب الفلسطيني ".

محمد صلاح يتعرض لحملة انتقادات كبيرة

وتعرض محمد صلاح لحالة من الانتقاد الشديد خلال الأيام الماضية بسبب عدم خروجه لدعم الفلسطينيين تجاه ما يتعرضون له، بخلاف ما حدث من نجوم الكرة المسلمين بجميع أنحاء العالم.

وأبدى الشعب المصري والعربي استياءه من تجاهل اللاعب التعليق على الأحداث الجارية، في ظل احتياج القضية الفلسطينية للدعم الكبير من المشاهير حول العالم لتوصيل الرسالة إلى العالم الغربي.

وخرج محمد صلاح للرد رافعًا شعار "أفعال لا أقوال" ليعلن أول أمس تقديم دعم مالي كبير لجمعية الهلال الأحمر المصرية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لأخل غزة.

ولم يكتفي صلاح بالدعم المادي فقط، ليخرج اليوم ويطلق رسالة إلى العالم أجمع من خلال حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أملا في إيقاف العداون الصهيوني وتوقف المذابح التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

ونجحت تغريدة محمد صلاح في الوصول إلى 50 مليون مشاهدة خلال ساعة واحدة من نشرها عبر منصة X ولاقت تفاعلُا كبيرًا من الجمهور العربي والغربي.